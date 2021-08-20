ФСБ заявила, что Япония в 1945-м готовила бактериологическую войну против СССР

Япония, несмотря на действие договора с Советским Союзом о нейтралитете и приближение окончания Второй мировой войны, в марте 1945-го собиралась провести бактериологическую войну против СССР. Японские власти рассчитывали, что она должна начаться в июне того года. Об этом говорится в документах, которые рассекретила ФСБ России. Они оказались в распоряжении РИА «Новости».

Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии закончилась 20 августа 1945 года. Основные японские объекты по разработке бактериологического оружия находились именно в Маньчжурии. Советские войска, освободив этот регион, спасли мир от бактериологической войны, которую планировала Япония.

Среди архивных материалов оказался и протокол допроса бывшего подпоручика медицинской службы, сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Сеэя Ямамото (он же Танако Масами).

Он на допросе в 1950 году признался, что искал способы длительного сохранения устойчивости бактерий паратифа «В» и туберкулеза для использования в бактериологической войне.

«Все исследования с бактериями туберкулеза и паратифа „В“, которые проводил лично я … проводились в целях применения их как оружия в войне против Советского Союза, которая <…>должна начаться в июне месяце 1945 года», — говорил Ямамото.

Также ФСБ рассекретила данные об об испытаниях Японии биооружия на военнопленных из СССР.