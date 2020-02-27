Посольство РФ попросило о срочной медпомощи для летчика Ярошенко

Летчику Константину Ярошенко, который сидит в американской тюрьме, понадобился врач. Его состояние резко ухудшилось. Срочный запрос на оказание медпомощи посольство РФ уже направило властям США.

Дипломаты подчеркнули, что ждут для Ярошенко «необходимого обследования» и лечения, которое назначат безотлагательно. Об этом говорится в публикации дипмиссии в Facebook.

«Это является прямой обязанностью американских властей», — напомнили в посольстве.

Здоровье россиянина, заметили дипломаты, «серьезно пошатнулось» за длительное пребывание в тюрьме.

Представители посольства рассчитывают посетить Константина Ярошенко в тюрьме в ближайшее время.

Россиянин получил 20 лет тюрьмы в США. Приговор Ярошенко вынесли в 2011 году, признав его виновным в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

Осенью 2019 года власти США отказались передавать Ярошенко России. Решение семье летчика сообщили в тот же день, когда в РФ вернулась Мария Бутина. Это был четвертый запрос по возвращению Ярошенко на родину.