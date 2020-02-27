Посольство РФ попросило о срочной медпомощи для летчика Ярошенко
Дипломаты подчеркнули, что ждут для Ярошенко «необходимого обследования» и лечения, которое назначат безотлагательно. Об этом говорится в публикации дипмиссии в Facebook.
«Это является прямой обязанностью американских властей», — напомнили в посольстве.
Здоровье россиянина, заметили дипломаты, «серьезно пошатнулось» за длительное пребывание в тюрьме.
Представители посольства рассчитывают посетить Константина Ярошенко в тюрьме в ближайшее время.
Россиянин получил 20 лет тюрьмы в США. Приговор Ярошенко вынесли в 2011 году, признав его виновным в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Осенью 2019 года власти США отказались передавать Ярошенко России. Решение семье летчика сообщили в тот же день, когда в РФ вернулась Мария Бутина. Это был четвертый запрос по возвращению Ярошенко на родину.