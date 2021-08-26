Посол РФ в Кабуле заявил об эвакуации всех граждан России, которые желали покинуть Афганистан

Все граждане России, которые хотели покинуть Афганистан, эвакуированы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетели вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек», — рассказал дипломат.

Посол уточнил, что речь идет о россиянах, которые не могли покинуть Афганистан с июня, так как прямое авиасообщение с республикой по техническим причинам было прервано.

Министерство обороны ранее по поручению президента направило в Афганистан четыре самолета военно-транспортной авиации для эвакуации россиян. Из страны планировали вывезти более 500 граждан РФ, а также стран — членов ОДКБ и Украины.

Эвакуация россиян стартовала в Кабуле накануне. На борту самолетов дежурили бригады медиков, был обеспечен запас еды и воды.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода войск коалиции во главе с США. Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) 15 августа вошли в Кабул и объявили об установлении контроля над всей территорией страны.