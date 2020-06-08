Пособия на детей до полутора лет увеличили в два раза
Закон об увеличении выплат подписал президент Владимир Путин. Если раньше минимальная выплата на ребенка составляла 1,5 тысячи рублей, а на второго и последующих детей — три тысячи рублей, то теперь речь идет о сумме 6752 рубля. Как ранее объяснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, деньги смогут получить неработающие родители на каждого ребенка.
Кроме того, в документе обозначено увеличение максимального размера пособия по уходу за ребенком. Размер выплаты повысили с шести тысяч до 13 504 рублей. Еще закон защищает от взысканий по решениям суда выплаты на ребенка от трех до 16 лет.
Меры поддержки семей с детьми начали принимать в России из-за распространения коронавируса. Выплаты 10 тысяч рублей родителям с детьми от трех до 16 лет начались с 1 июня. Всего за сутки деньги получили уже 10,2 миллиона семей. Это более половины тех, кто имеет право на поддержку, описанную в указе президента страны.