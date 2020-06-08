Пособия на детей до полутора лет увеличили в два раза

Неработающие россияне с детьми до полутора лет могут теперь рассчитывать на более весомую выплату. Ежемесячное пособие сделали вдвое больше, увеличив до 6752 рублей.

Закон об увеличении выплат подписал президент Владимир Путин. Если раньше минимальная выплата на ребенка составляла 1,5 тысячи рублей, а на второго и последующих детей — три тысячи рублей, то теперь речь идет о сумме 6752 рубля. Как ранее объяснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, деньги смогут получить неработающие родители на каждого ребенка.

Кроме того, в документе обозначено увеличение максимального размера пособия по уходу за ребенком. Размер выплаты повысили с шести тысяч до 13 504 рублей. Еще закон защищает от взысканий по решениям суда выплаты на ребенка от трех до 16 лет.

Меры поддержки семей с детьми начали принимать в России из-за распространения коронавируса. Выплаты 10 тысяч рублей родителям с детьми от трех до 16 лет начались с 1 июня. Всего за сутки деньги получили уже 10,2 миллиона семей. Это более половины тех, кто имеет право на поддержку, описанную в указе президента страны.