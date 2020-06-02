Пособия для семей с детьми до полутора лет превысит 6700 рублей. Совфед одобрил

Семьи с детьми до полутора лет в России будут получать повышенное пособие. Увеличение выплат уже одобрили в Совете Федерации. Они вырастут вдвое: сумма превысит 6700 рублей.

Сенаторы выступили за изменения в законодательстве, которые направлены в том числе на поддержку граждан РФ в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Размер пособий достигнет 6752 рублей (раньше он равнялся 3375 рублям). Поднимут выплаты и тем, кто остался без работы в декрете: вместо шести тысяч платить будут 13 504 рубля — это максимальная планка.

Кроме того, в Совфеде утвердили меры для помощи бизнесу. Малым и средним предприятиям на 180 дней отсрочат уплату штрафа, самозанятым выделят сумму в размере МРОТ (12 130 рублей), чтобы заплатить налог на профессиональный доход в 2020 году. Аккредитацию организаций охраны труда продлят автоматически, как и ряд разрешений для сферы туризма и такси.

С 1 июня в России стартовали выплаты родителям с детьми от трех до 16 лет. Их получили уже 10,2 миллиона семей. Это более половины тех, кто имеет право на поддержку, описанную в указе президента страны Владимира Путина.