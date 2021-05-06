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    06 мая 2021, 17:02

    Голикова призвала усилить контроль за соблюдением масочного режима

    Нина Петлинова

    Масочный режим до сих пор действует в 84 из 85 регионов России в качестве меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Нужно обратить внимание на контроль соблюдения этого правила, потому что многие россияне им пренебрегают.

    Голикова призвала усилить контроль за соблюдением масочного режима

    Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. Ее слова процитировало РИА «Новости».

    Голикова отметила, что указ о соблюдении масочного режима по-прежнему действует в 84 регионах страны. Отказалась от него только Амурская область.

    «Сегодня 84 региона страны, за исключением Амурской области, сохранили масочный режим. Но здесь бы я обратила внимание на контроль за соблюдением этого режима, потому что мы видим, что не все граждане соблюдают», — отметила Голикова.

    Она также отметила необходимость наблюдения за ситуацией с распространением коронавируса после майских праздников. Голикова напомнила, что многие люди уехали отдыхать — не только по стране, но и за границу. После окончания длинных выходных они выйдут на работу и начнут общаться с окружающими. Чтобы выяснить, как их передвижения повлияют на количество новых случаев заражения, нужно провести «определенное наблюдение».

    Ранее в России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса. Речь идет о «Спутнике Лайт» — препарате, который вводится одной прививкой. Минздрав назвал главные отличия этой вакцины от других препаратов, отметило «Ura.ru».