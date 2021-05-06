Голикова призвала усилить контроль за соблюдением масочного режима

Масочный режим до сих пор действует в 84 из 85 регионов России в качестве меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Нужно обратить внимание на контроль соблюдения этого правила, потому что многие россияне им пренебрегают.

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Голикова отметила, что указ о соблюдении масочного режима по-прежнему действует в 84 регионах страны. Отказалась от него только Амурская область.

«Сегодня 84 региона страны, за исключением Амурской области, сохранили масочный режим. Но здесь бы я обратила внимание на контроль за соблюдением этого режима, потому что мы видим, что не все граждане соблюдают», — отметила Голикова.

Она также отметила необходимость наблюдения за ситуацией с распространением коронавируса после майских праздников. Голикова напомнила, что многие люди уехали отдыхать — не только по стране, но и за границу. После окончания длинных выходных они выйдут на работу и начнут общаться с окружающими. Чтобы выяснить, как их передвижения повлияют на количество новых случаев заражения, нужно провести «определенное наблюдение».

Ранее в России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса. Речь идет о «Спутнике Лайт» — препарате, который вводится одной прививкой. Минздрав назвал главные отличия этой вакцины от других препаратов, отметило «Ura.ru».