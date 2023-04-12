Общество 12 апреля 2023, 10:00 Пособие на отдых для отличившихся школьников предложили ввести в Госдуме RT: депутат Госдумы Власов предложил поощрить отличившихся школьников пособием на отдых РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы Василий Власов выдвинул предложение ввести пособие на отдых для отличившихся в учебе школьников. Об этом сообщил RT со ссылкой на письмо парламентария на имя министра просвещения Сергей Кравцова.

Депутат напомнил, что в системах среднеспециального и высшего образования многие годы действуют стипендии, на которые могут рассчитывать проявившие себя в учебе студенты. Однако для школьников таких выплат нет.

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«В вопросе повышения успеваемости пособие могло бы стать хорошим стимулом. Прошу Вас рассмотреть вопрос о финансовых поощрениях для отличившихся высокими оценками в течение учебного года школьников 7–11-х классов», — говорится в письме Власова.

Заслуженный учитель России Евгения Абелюк заявляла, что введение выплат не является необходимым. По ее мнению, ребята в школе должны стараться узнавать новое и задумываться о процессе обучения, а не об итоговых результатах.