Образование 11 апреля 2023, 14:15 Учитель Абелюк осудила идею выплат денег школьникам за пятерки

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Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова предложила выплачивать детям премии за отличные оценки. Преподаватель магистратуры учителей словесности при ВШЭ, заслуженный учитель России Евгения Абелюк осудила данную инициативу. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По словам специалиста, учителя и школьники должны думать не о результате обучения, а о процессе. Важно сделать так, чтобы дети получали удовольствие во время занятий и стремились узнавать новое. Однако при введении выплат вся учеба сведется к простому получению хороших оценок.

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«Школа должна стремиться иметь сильных, ярких, интересных учителей, а не учителей, которые как машины будут расставлять оценки. Образование, конечно, рассчитано на результат, но не только формальный», — подчеркнула педагог.