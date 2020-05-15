Пособие на маски предложили ввести в России

Россияне сейчас вынуждены за свои деньги покупать маски и перчатки. В сложившейся ситуации для некоторых это накладно. В НКР предложили правительству ввести пособие на средства защиты.

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец во время беседы с RT напомнила, что во многих регионах России ввели масочный режим. Ходить по улице с открытым лицом нельзя, иначе штраф. В связи с этим Волынец направила в правительство обращение с призывом ввести соответствующее пособие.

«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии», — говорится в обращении.

По предложению Волынец, пособие стоит ввести с учетом средней цены на индивидуальное средство защиты из расчета одна маска в день. Выплачивать эти деньги необходимо раз в месяц до окончания пандемии. Как вариант — бесплатно выдавать гражданам необходимое количество масок и перчаток.

Ранее ведущий научный сотрудник МФТИ Станислав Отставнов рассказал «360», как правильно носить маску, чтобы она реально защищала от вирусов.