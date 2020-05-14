С 12 мая в Подмосковье введен масочный режим, но многие до сих пор не верят, что маски могут защитить от вируса. За разъяснениями мы обратились к ведущему научному сотруднику МФТИ Станиславу Отставнову.

Станислав Отставнов рассказал, что вирус редко «путешествует» сам по себе. Как правило, он прикрепляется к более крупным частицам — например, к слюне. И вот такие частицы защитная маска не пропустит.

К тому же, маска обладает электростатическим эффектом. Как к свитеру притягиваются ворсинки и пыль, так же и волокна маски задерживают частицы, к которым крепится вирус. Но это свойство недолговечно, поэтому маску нужно менять каждые два часа.

«Самая обычная маска работает ограниченное время, после ее нужно утилизировать. И одна из причин того, что нужно утилизировать, а не просто протереть, пропшикать ее спритом, это то, что она теряет электростатические характеристики защиты», — объяснил Станислав Отставнов, ведущий научный сотрудник Московского физико-технического института.

Чтобы наглядно подтвердить слова эксперта, мы провели эксперимент. Распылили аэрозоль на защитную маску и положили ее под УФ-лампу. Результат — маски и правда защищают.

Подробности — в сюжете канала «360».