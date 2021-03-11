Пособие на детей 3-7 лет увеличат семьям с низким доходом

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении размера выплат на детей от трех до семи лет. Данная мера важна, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она напомнила, что во время пандемии глава государства утвердил новые пособия для детей, которые перешли на постоянную основу. Тогда помощь на каждого человека получали семьи, чей доход ниже прожиточного минимума. Размер выплат составлял 50% от установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка.

«Тогда мы поняли, что этой помощи не всегда бывает достаточно. Теперь помощь будет оказываться адресно и будет меняться размер выплат», — заявила депутат.

Размер выплат увеличится, если семья уже получает пособие в размере 50%, но доход на человека выходит все равно меньше суммы прожиточного минимума.

Для оформления пособия нужно обратиться в органы социальной защиты или МФЦ. С 1 марта 2021 года правительство отменило автоматическое продление выплат.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому выплаты на детей будут разными. Их будут назначать в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для ребенка по региону.