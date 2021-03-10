Путин увеличил выплаты на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях

Президент России Владимир Путин подписал указ, увязывающий размер выплат на детей от трех до семи лет с доходом семьи. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Размер ежемесячного пособия может составить 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для ребенка.

В предыдущей редакции указа величина выплаты была ограничена половиной детского прожиточного минимума в регионе.

Теперь, «если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения», назначают выплату в 75 или 100% от детского прожиточного минимума.

Величину пособия будут пересчитывать ежегодно, с 1 января. В 2021 году выплата пособия на детей в размере 75 и 100% от прожиточного минимума также положена с января. Для получения доплат нужно обратиться с заявлением. Его примут после 1 апреля 2021 года.

Пособия на детей от трех до семи лет начали выплачивать в июне 2020 года, начисление происходило с января того же года. В среднем по стране размер пособия составляет 5,5 тысячи рублей.