Последствия крупного пожара в химкинской школе бокса засняли с воздуха

Огонь вспыхнул накануне на втором этаже школы бокса на улице Репина в городском округе Химки. Появились кадры последствий сильного пожара, снятые с воздуха.

Огонь был локализован на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. Перекрытие между вторым и третьим этажом здания обвалилось.

Огонь возник в складском помещении, где среди хранившегося товара были горючие жидкости. Они поспособствовали быстрому распространению огня. Жертв и пострадавших при пожаре удалось избежать. Для того, чтобы полностью ликвидировать пожар, сотрудникам МЧС потребовалось около пяти часов. Причины возгорания пока не сообщаются.

Ранее «360» публиковал видео сильного пожара трехэтажного здания.