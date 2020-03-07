Крупный пожар в химкинской школе бокса сняли на видео

Появилось видео сильного пожара трехэтажного здания, в котором находилась школа бокса. Огонь на даный момент локализован на площади в полторы тысячи квадратных метров.

В ликвидации возгорания участвует 78 пожарных личного состава и 28 единиц техники. Перекрытие между вторым и третьим этажом здания обвалилось.

Пожару присвоен повышенный второй ранг сложности. Огонь возник в складском помещении, где среди хранившегося товара были горючие жидкости. Они поспособствовали быстрому распространению огня.

Ранее сообщалось, что загорелось кирпичное здание на улице Репина в городском округе Химки. Как указали в ГУ МЧС России по Московской области, наличие пострадавших сейчас уточняется.