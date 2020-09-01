Умерла главная актриса фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова

Собеседница агентства уточнила, что Печерникова скончалась вечером во вторник, 1 сентября.

«Пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», — заявила Нина Давыдова.

Ирина Печерникова прославилась после того, как сыграла в фильме «Доживем до понедельника» молодую учительницу английского языка Наташу Горелову. Она вернулась преподавать в родную школу, где работает ее наставник — Илья Семенович Мельников, которого сыграл Вячеслав Тихонов.

Ирина Печерникова начала свою актерскую карьеру на втором курсе Школы-студии МХАТ, когда ее пригласили в спектакль «Зима тревоги нашей». После она сменила несколько сцен, много снималась в кино. В том числе картинах «Два капитана», «Щит и меч», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и других.

В начале 1990-х актриса исчезла. Из-за серьезного творческого кризиса она прекратила сниматься и давать интервью. Только 2010-м году Печерникова снова вышла к публике. Ее снова стали приглашать поработать в кино и на телевидении.