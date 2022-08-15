Последний день онлайн-распродажи товаров IKEA стартовал в России

Ретейлер IKEA анонсировал завершение онлайн-распродажи товаров в России. Заказы перестанут принимать 15 августа в 20:00 по московскому времени. Распродажу закроют как для частных покупателей, так и для корпоративных клиентов, информация об этом появилась на официальном сайте IKEA.

«Магазины „Икеа“ останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — говорится в сообщении ретейлера.

Ранее стало известно, что компания расширила список городов, в которые доставляет товары. В перечень вошли населенные пункты, где нет магазинов IKEA — Волгоград, Воронеж, Пенза, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

Руководство компании IKEA намерено возобновить работу завода в Тихвине с 1 сентября. Половина сотрудников попадут под сокращение — об этом работникам объявили на общем собрании. Предприятие при этом будут готовить к продаже — до заключения сделки работники будут трудиться по графику «неделя через неделю».