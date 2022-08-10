Попытка игры во все ворота сразу. IKEA все никак не уйдет из России, а страдают ее работники

Руководство компании IKEA намерено возобновить работу завода в Тихвине с 1 сентября. Половина сотрудников попадут под сокращение — об этом работникам объявили на общем собрании «ИКЕА Индастри Тихвин». Как быть уволенным сотрудникам и насколько законно решение об их сокращении — в материале «360».

IKEA сократит 500 человек

Предприятие будет работать в две смены, сообщили представители профсоюза на странице «ВКонтакте».

«Компания IKEA подтверждает расторжение трудовых отношений с 50% подразделения индастри (производство)», — заявили в профсоюзе.

Половину сотрудников уволят, остальным сохранят около 90% оклада, отметили в организации. Предприятие при этом будут готовить к продаже — до заключения сделки работники будут трудиться по графику «неделя через неделю». Зарплату им будут начислять на карты «Мир». За возможные простои с сентября по декабрь компания будет платить не менее двух третей от зарплаты. В таком режиме предприятие может проработать до конца года.

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«Такой график озвучили на общем собрании работников. IKEA подтвердила, что уволила по соглашению сторон половину работников, а оставшиеся 500 человек приступят к работе», — рассказал ТАСС органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

По данным агентства, лесопильный завод и мебельную фабрику в Ленинградской области зарегистрировали в 2000 году. «ИКЕА Индастри Тихвин» фигурирует в числе системообразующих предприятий Минпромторга РФ.

Давление из-за рубежа

По мнению доктора экономических наук, заслуженного экономиста России Андрея Марголина, многие западные компании хотят продолжить бизнес в РФ, но на них оказывают сильное политическое давление на родине. В беседе с «360» проректор РАНХиГС отметил, что более 70% зарубежных компаний остаются на российском рынке.

Видимо, IKEA хочет выглядеть хорошей и для тех, кто на нее давит, и не хочет терять прибыль Андрей Марголин профессор.

Марголин привел в пример Райффайзенбанк — кредитная организация отчиталась о рекордных показателях в России за последнее время. По мнению эксперта, это неудивительно, ведь кто-то из конкурентов ушел, и ниши на рынке освободились.

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Профессор предположил, что IKEA до конца не определилась, нужно ли компании уходить с российского рынка. Из-за этого и возникает шумиха — в частности, вокруг распродажи товаров.

Если не сделать предпродажную подготовку и не показать потенциальному покупателю, что все активы работоспособны и долгов нет, то можно продать дешево. Поэтому если IKEA хочет продавать бизнес, она должна объяснить рынку, что за этот актив стоит заплатить приличные деньги Андрей Марголин профессор.

Предприятие попало в форс-мажор

Сотрудники IKEA попали в очень трудную ситуацию, рассказала «360» заведующая кафедрой экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова. Она посочувствовала всем профсоюзам и тем, кто занимается разработкой трудового законодательства.

То, что сейчас происходит с трудовыми отношениями, нормальным словом назвать невозможно. Это безобразие и беспредел. К сожалению, у документов, которые регулируют трудовые отношения, есть основания некоторые для такого безобразного поведения. Это фактор форс-мажора Риорита Колосова эксперт.

По мнению Колосовой, действующий Трудовой кодекс нужно дорабатывать, вносить определения временных и дистанционных работ, а также уточнять порядок их оплаты. Колосова подчеркнула — законодатели выполняют много работы в этом направлении, но все же отстают. По ее словам, антироссийские санкции сыграли ключевую роль в сложившейся ситуации.

Конечно, всех нюансов не уловить. Специфику организаций не уловишь — одна находится под санкциями полностью, другая частично. Как в этом случае быть? Тут нет простых решений

Колосова добавила, что в некоторых случаях работодателям все же удается находить выход из положения. Иногда для этого требуется определенное время, но появляется возможность сохранить за сотрудниками их рабочие места.

Накануне IKEA объявила дату окончания онлайн-распродажи. Она завершится 15 августа в 20:00 по московскому времени.