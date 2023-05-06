Общество 06 мая 2023, 19:09 Последние звонки и выпускные отменили в школах Шебекина после обстрела Губернатор Гладков: в школах Шебекина отменили выпускные из-за обстрела Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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В школах города Шебекино Белгородской области отменили последние звонки и выпускные вечера в очном формате. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что проводить торжественные мероприятия нельзя, поскольку город обстреливают украинские войска. Так, в субботу произошло прямое попадание снаряда в здание учебного заведения. Он подчеркнул, что без праздника детей не оставят, мероприятия проведут либо в заочном формате, либо в очном, но на безопасном расстоянии — в каком именно решат родители, дети и учителя. Гладков также пообещал помочь в организации торжеств.

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«Поможем организовать самое торжественное вручение аттестатов и последний звонок, самое торжественное проведение выпускного, но только на безопасном расстоянии от границы», — сказал глава региона.

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино днем 6 мая. Удар пришелся на школу и территорию бывшего химзавода. В результате пострадал один человек. В некоторых районах города пропало электричество.