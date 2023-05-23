Общество 23 мая 2023, 08:44 После выхода на пенсию россияне продолжают работать в течение 7,5 года — Росстат Росстат: средняя продолжительность работы россиян на пенсии составляет 7,5 года РИА «Новости»

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После выхода на пенсию жители России продолжают работать в среднем в течение 7,5 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2022 году этот показатель составил 7,47 года, в 2020 году средний срок трудовой деятельности пенсионеров был 7,02 года, в 2011 году — шесть лет.

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Меньше всего продолжают работать пенсионеры по старости — примерно 2,3 года. Продолжительное время могут работать россияне, которые получили досрочную трудовую и военную пенсии. Дольше других держатся на производстве получатели пенсии по инвалидности — 11,82 года. По данным Росстата, в 2022 году большинство работников ушли на заслуженный отдых в возрасте 61,5 года, работниц — в 56,5 года.

Предпенсионеры имеют льготу, которая позволяет им в соответствии с программами занятости получить бесплатно востребованную на рынке труда профессию.

В начале мая Федерация независимых профсоюзов России предложила досрочно отправлять россиян на пенсию.