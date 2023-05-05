05 мая 2023, 10:25
Предпенсионеров предложили отправлять на заслуженный отдых досрочно
Депутат Бессараб: у предпенсионеров есть льгота, которая позволяет им получить профессию
Федерация независимых профсоюзов России предложила внести в законопроект поправки о занятости, в которых говорится, что предпенсионеров, не вышедших в течение года на работу, следует досрочно отправлять на пенсию. Об этом написала «Парламентская газета».
По словам члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это предложение является логичным.
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«У предпенсионеров есть льгота, которая позволяет им в соответствии с программами занятости получить бесплатно востребованную на рынке труда профессию. <…> Но даже если на этих условиях человек не смог найти работу, что можно ему предложить?» — сказала она.
Депутаты и сенаторы во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в законопроекте расширили перечень лиц, которые могут получить помощь от службы занятости. Теперь это вправе сделать те, кто находится под риском увольнения.
Россияне смогут зарегистрироваться в центре трудоустройства через портал «Работа России» в онлайн-режиме. Там будут объедены предложения всех работодателей.
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