После смерти пациентов в больницу Владикавказа привезли три тысячи тонн кислорода

В больницу Владикавказа, где накануне из-за поломки кислородной системы умерли девять пациентов, привезли три тысяч тонн кислорода. Как сообщило РЕН ТВ, баллоны привезли из Кабардино-Балкарии.

Региональные власти заверили, что на данный момент все пациенты, которым нужен кислород, полностью им обеспечены.

Трагедия в больнице Северной Осетии произошла 9 августа вечером. В Республиканской клинической больнице сломалось кислородное оборудование — прорвало трубу. За несколько минут, пока еще не подключили резервные баллоны, успели умереть девять пациентов. Все они были в крайне тяжелом состоянии.

По информации РЕН ТВ, умерли восемь женщин и мужчина. Самой молодой жертве было 47 лет.

Больницу, в которой произошла трагедия, будут проверять сразу несколько ведомств. Проверку организуют в Росздравнадзоре, в прокуратуре и в Следственном комитете.