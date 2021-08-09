Больницу Владикавказа после гибели больных на кислороде проверят сразу три ведомства

Республиканскую клиническую больницу скорой помощи Владикавказа проверят Росздравнадзор, прокуратура и Следком. В ней из-за выхода из строя системы подачи кислорода в реанимации погибли девять человек.

Представитель регионального управления Следственного комитета Эдуард Гусов сообщил «Интерфаксу», что следователи уже начали проверку обстоятельств случившегося.

«По сообщению о происшествии в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК по республике Северная Осетия-Алания начата доследственная проверка», — сказал Гусов. Он добавил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В региональном Росздравнадзоре также намерены проверить причины инцидента.

Прокуратура Северной Осетии сообщила, что на место происшествия для координации действий оперативных служб выехал исполняющий обязанности прокурора республики Илья Иванов. Позже будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло уточнил, что все пациенты, кроме тех, кто находился в тяжелом состоянии, выжили. По его словам, поломку удалось устранить за 30-40 минут.

«В настоящее время проводятся необходимые работы по оперативному устранению поломки. Привлечены все заинтересованные службы. На данный момент пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов», — цитирует его сетевое издание «Говорит Москва».

По последним данным, из 71 пациента, находившегося в реанимации, погибли девять человек, находившиеся на инвазивной терапии с тяжелым поражением легких.