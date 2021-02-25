Юрист рассказал, как не лишиться квартиры после покупки

Юрист напомнил россиянам, что при сделке с имуществом лучше пользоваться услугами нотариуса. Ошибаются они редко, а если это происходит, то выплачивают пострадавшим ущерб.

В последние пять лет число случаев мошенничества с жильем выросло на 173%, рассказала «Российской газете» директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина. Однако оформляя сделку через нотариуса человек получает защиту от возможных негативных последствий.

Даже если нотариус ошибся, и его клиент наткнулся на мошенников, юрист компенсирует потерянные деньги. Это гарантировано системой страхования профессиональной ответственности нотариуса.

В Федеральном нотариате подтвердили изданию, что по стране за прошлый год страховщики зафиксировали 15 случаев возмещения убытков, возникших по вине нотариуса.

В одном из дел, как рассказала Шайдуллина, нотариусу пришлось компенсировать ущерб по отмененной сделке в размере 5,1 миллиона рублей. Жилье продали по доверенности, впоследствии признанной недействительной. Продавец не имел права продавать жилье, однако нотариус удостоверил доверенность.

Шайдуллина добавила, что ответственность нотариуса обеспечивают несколько уровней гарантий. Одно из них — личное страхование нотариуса минимум на пять миллионов рублей.