Юристы назвали самые распространенные схемы мошенничества с жильем

Самыми распространенными видами мошенничества в сфере недвижимости сейчас считаются продажа квартиры по подложным документам и проведения сделок с привлечением недееспособных лиц, заявили юристы.

Не следует покупать квартиру по копиям документов, даже если они нотариально заверены, рассказали в беседе с РИА «Недвижимость» юристы.

Специалисты заметили, что в оригинальных документах не должно быть помарок и исправлений, а если квартира продается по доверенности, то необходимо обязательно требовать присутствия собственника на сделке.

Другая распространенная мошенническая схема — это продажа квартиры с участием лиц, которые в будущем могут оспорить сделку через суд. К таким лицам относятся люди с частичной или полной недееспособностью, несовершеннолетние, пенсионеры и экс-супруги, с которыми продавцы не поделили имущество.

Осторожными надо быть и при сделках, в которых фигурируют квартиры, якобы полученные в наследство. После заключения сделки может появиться другой наследник, который заявит о своих претензиях на квартиру. Сделку купли-продажи могут признать недействительной, если новый наследник докажет, что не был в курсе смерти родственника.

Сделка с потенциальным банкротом — это еще одна схема мошенничества, которая встречается на рынке вторичного жилья. Юристы рекомендуют проверять кредитную историю продавца.

Если риелтор просит потенциального покупателя скорее внести задаток за понравившуюся квартиру, стоит насторожиться. Может выясниться, что квартира «проблемная» — не пригодна для проживания или имеет долги по ЖКХ.

Эксперты предостерегают покупателей вторичного жилья от сложных мошенничеств с участием недобросовестных юристов и хакеров. В группе риска одинокие люди, пенсионеры и неуверенные пользователи компьютера.

При взаиморасчетах между сторонами сделки также важно быть начеку. Расписка о передаче денег должна быть написана строго от руки, а наиболее приемлемый способ передачи денег — банковская ячейка, когда продавец жилплощади может забрать деньги только после регистрации сделки Росреестром. Депозит нотариуса и аккредитив также выступает среди способов расчета.

В 2020 году жители России досрочно погасили ипотечные кредиты на рекордную сумму. Они закрыли 1,94 триллиона рублей долгов, более чем в полтора раза превысив показатели 2019 года.