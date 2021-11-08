После отказа от вакцинации 13 учителей отстранили от работы в Нижнекамске

Власти Нижнекамска приняли решение отстранить от работы 13 школьных учителей за отказ от привиться от коронавируса. Такое заявление сделал глава управления образования Нижнекамского района Рамиль Гиниятуллин.

Он отметил, что учебные часы этих преподавателей распределят между другими учителями.

«На сегодняшний день у нас понимание есть, каким образом мы их будем заменять. Те часы, которые у них есть, мы будем распределять среди других учителей», — сказал Гиниятуллин. Его процитировала газета «Коммерсант».

Всего от рабочих обязанностей в городе отстранят 57 работников в сфере образования. Уточняется, что медицинский отвод от вакцинации есть у 368 сотрудников.

С 30 октября по 7 ноября по всей стране действовал режим нерабочих дней из-за обострения ситуации с коронавирусом. Работали лишь некоторые предприятия, продуктовые магазины, аптеки. С понедельника, 8 ноября, почти во всех регионах нерабочие дни закончились. Такой режим продлили в Курской, Челябинской, Томской, Новгородской, Смоленской областях.