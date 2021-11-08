Нерабочие дни завершились почти во всех регионах России

Нерабочие дни продлятся еще одну неделю в четырех регионах России: Курской, Челябинской, Томской и Новгородской областях. В Смоленской области режим продлили еще на три дня — до 10 ноября. О решении властей субъектов РФ в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса сообщило РИА «Новости».

Глава Новгородской области Андрей Никитин продлил нерабочую неделю в регионе до 14 ноября из-за сложной эпидемической обстановки. Там добавили несколько новых ограничений: останавливается работа общепита, концертных залов, кинотеатров и соляриев.

Так же поступил и Сергей Жвачкин, губернатор Томской области, продлив карантин до 15 ноября. Жителям региона также необходимо будет при посещении ряда общественных мест показывать сертификат о вакцинации.

В Челябинской области локдаун сохранили до 12 ноября. Такой же срок для сохранения нерабочих дней оставили в Курской области. Глава Смоленской области Алексей Островский оставил карантинные меры еще на три дня — до 10 ноября. Там также сохраняется система предъявления QR-кодов.

Нерабочую неделю изначально объявили в России с 30 октября по 7 ноября. Такое решение было принято правительством для того, чтобы на время прервать так называемые цепочки заражения коронавирусом. Главы регионов изначально получили право продлевать эти меры на свое усмотрение.