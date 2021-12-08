После нападения бродячих собак на 10-летнюю девочку в Хабаровском крае возбудили дело

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о халатности после нападения собак на 10-летнюю девочку. Ребенок находится в больнице, его состояние оценивается как среднетяжелое.

Нападение произошло в Николаевске-на-Амуре, в районе хлебокомбината на улице Благовещенской, 6 декабря, сообщили в Следственном комитете региона.

«Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, его состояние оценивается как среднетяжелое. В настоящее время девочке оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Местные жители, как сообщило ИА AmurMedia, давно жалуются на бродячих животных.

В региональном Следкоме уточнили, что после инцидента будут приняты меры по отлову безнадзорных животных. В ходе расследования планируется дать оценку действиям сотрудников администрации Николаевска-на-Амуре по обеспечению безопасности людей.

Выделенных на 2022 год денег для отлова безнадзорных животных может не хватить, сообщило ИА AmurMedia. Из бюджета выделено на отлов не более 900 животных, а необходимо будет отловить 1827. Администрация Хабаровска и городские депутаты намерены обратиться к краевым законодателям с просьбой увеличить бюджет на отлов собак.