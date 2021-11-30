Кинолог дал советы, как избежать нападения стаи собак

Эксперт-кинолог международной категории, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как вести себя в ситуации, если на вас напала стая собак. Своими советами специалист поделился с журналистами NEWS.ru.

Столкнувшись с собаками, не стоит делать резких движений, а лучше всего найти дерево или ограждение и встать около него, подняв руки. Животные могут подумать, что перед ними большой человек, и не нападут на него, сообщил кинолог.

«Желательно встать спиной к какому-то ограждению: забору или дереву. Можно поднять руки, не замахиваться на собак, а просто поднять. У собак очень хороший нюх, но очень плохое зрение. Поднять с пакетом или с сумкой руки вверх, собаки подумают, что это большой человек или что-то другое. Если есть зонт, его можно раскрыть: любой предмет, который может увеличить [объем] тоже остановит собак», — добавил специалист.

В отдельных случаях можно забраться на забор или применить любой спей или лак для волос. Такие действия собьют собак с толку, они могут отступить.

Во время нападения домашних собак можно применить следующие команды: «Нельзя», «Стоять», «Фу», «Лежать». Также от нападения животных может остановить громкий крик, заключил Уражевский.