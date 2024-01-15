Эксклюзив 15 января 2024, 12:29 После морозов жителям Москвы и Подмосковья пообещали недолгую оттепель Синоптик Ильин: потепление в Москве и области будет связано с двумя циклонами РИА «Новости»

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Морозы в Московском регионе и в европейской части России начали отступать. Обусловлено это влиянием циклона, пояснил в беседе с «360» синоптик Александр Ильин. К концу рабочей недели в столице и Подмосковье даже вероятен приход оттепели, правда, она будет недолгой.

Ильин обратил внимание, что уже сейчас температура в Москве значительно подросла — столбики термометров показывают -4. В течение дня ожидается от -1 до -3 градусов. Погода при этом будет облачной с продолжительным снегом.

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«Ночью существенного похолодания уже не будет, ожидается от -2 до -4 градусов. Плюса, конечно, не будет, но [температура] -1… -3 продержится», — указал собеседник «360».

Во вторник, 16 января, во второй половине дня атмосферное давление начнет расти, а ночью температура немного понизится.

«В ночные часы в среду, 17 января, и ночью в четверг, 18 января, похолодает до -9… -14. Днем в среду в Москве и области ожидается от -8 до -12, обойдется без осадков. А с четверга мы почувствуем на себе влияние очередного циклона», — отметил Ильин.

Как уточнил специалист, к вечеру 18 января в Москве ожидается около -2… -4 градуса, ночью температура продолжит расти.

«Сильных морозов не будет. [Температура будет колебаться] от нуля до -2 градусов. И в пятницу не исключена оттепель — до 0… +2 градусов по Москве и Московской области», — рассказал синоптик.

При этом Ильин обратил внимание, что продержится оттепель недолго — к выходным снова вернутся морозы до -8… -12 градусов.