Эксклюзив 14 января 2024, 18:48 «Очередной вал холода». Жителей Подмосковья предупредили о морозах со среды Синоптик Шувалов: с 17 января в Подмосковье резко похолодает Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Жителей Подмосковья со следующей недели ждет переменчивая погода. Сначала в регионе потеплеет, но уже в среду, 17 января, Московскую область накроет волна холода. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

Он отметил, что температура начала понижаться уже вечером воскресенья. По его словам, следующая неделя начнется с мягкой погоды и небольшого снега.

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«Аномальный ход температуры (то есть повышение вместо понижения) будет идти всю ночь, и к утру уже будет от –5 до –6 градусов. А днем вообще от –2 до –4», — указал Шувалов.

Метеоролог добавил, что такая мягкая погода продержится весь вторник, но затем начнется похолодание. В среду снег прекратится, в Подмосковье придет холодный фронт. По прогнозу синоптика, температура опустится до –12 градусов, а в ночь на четверг будет уже от –10 до –15.

«Эта волна холода будет кратковременной — не более полутора дней», — подчеркнул Александр Шувалов.

Он предупредил, что в четверг в регион снова придет потепление — до –5… –7 градусов. В пятницу наступит «обратный ход температуры» — утром ожидается сильный южный ветер, а днем температура будет уже плюсовой.

«В субботу — очередной вал холода. В воскресенье, понедельник, вторник довольно сильно опять похолодает, опять до –20… –25. То есть мы вступаем в период нестабильности погоды», — заключил эксперт.

По прогнозу синоптика Евгения Тишковеца, в Москве на следующей неделе выпадут обильные снегопады. Он также заявил, что жителей ждет мягкая зимняя погода.