После аварии с Ефремовым в Москве задумали разделить Садовое кольцо зеленой зоной

Посреди Садового кольца в Москве может появиться зеленая аллея. Она разделит автомобильные потоки. Идея сделать это витала в воздухе давно. Тему в очередной раз подняли после ДТП с участием Михаила Ефремова.

Заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что смертельная авария в центре города не единственный повод для реконструкции Садового кольца.

«На мой взгляд, в данном случае это капля в море аргументов в пользу того, что должны быть разделены потоки движения на Садовом кольце», — сказал он.

Речь идет не об отбойнике, который «выглядит совсем по-автомобильному». Уместнее было бы организовать газон с деревьями: это и украсит город, и сделает более безопасным движение машин.

Идею сузить автомобильные потоки в этом месте уже поддержали представители общественных организаций. Все они единогласно выступают за подобные изменения.

«В данном случае удивительным образом сошлись мнения буквально всех. У нас есть две противоборствующие группы: так называемые урбанисты и автомобилисты радикальные. И те, и другие говорят „давайте это сделаем“», — отметил Евсин.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло в центре Москвы на Смоленской площади вечером 8 июня. Артист вылетел через двойную сплошную на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовичка скончался в реанимации от полученных травм. Против Ефремова возбудили уголовное дело и поместили под домашний арест.