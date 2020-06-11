Прощание с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем началось в Москве. Видео

В траурном зале при Институте имени Склифосовского сейчас проходит церемония прощания с водителем Сергеем Захаровым — он погиб в аварии с пьяным Михаилом Ефремовым. Попрощаться с ним пришли знакомые и коллеги.

Людей пришло не очень много — основная траурная церемония пройдет в Рязанской области в селе Константиново, где Захарова похоронят. Некоторые из тех, кто пришел сегодня в институт Склифосовского, поедут туда. На церемонию прощания пришли родственники Сергея — жена и сын. Они с трудом сдерживают свои эмоции. Об этом сообщил корреспондент «360».

Во время прощания коллеги и друзья сказали много хороших слов о Захарове. Кто-то с ним дружил десятки лет, кто-то вместе с погибшим рос и учился. Для многих известие о его смерти стало настоящим потрясением.

Источник фото: телеканал «360»

«Приносим глубокие соболезнования близким, семье. Для нас это тоже для всех большая потеря. Последние два дня телефоны наши обрывались. Очень много хороших писем от клиентов», — сказал во время прощания коллега Захарова, который работал курьером в интернет-магазине.

Вечером 8 июня пьяный актер Михаил Ефремов на высокой скорости въехал в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Авария произошла в центре Москвы на Смоленской площади. Захаров работал курьером и ехал на служебной машине после окончания смены.

Он получил многочисленные тяжелые травмы, от которых умер спустя несколько часов после ДТП. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит 12 лет лишения свободы. Суд отправил актера под домашний арест на два месяца.

По данным прокуратуры Москвы, Ефремов в момент аварии был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.