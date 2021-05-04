Названы аксессуары, от которых лучше отказаться после 40 лет

Женщинам после 40 лет лучше забыть о некоторых деталях туалета, которые они очень любили и часто пользовались в юности. В противном случае, они будут выглядеть дешево и безвкусно. В первую очередь речь идет о колготках в сеточку и с узорами, обуви на громадной платформе и крупных солнцезащитных очках.

Об этом на страницах издания «Главред» заявила журналист и фэшн-эксперт Адриана Бубновская. По ее мнению, совершенно недопустимо для женщины после 40 лет носить дешевую бижутерию в больших количествах. Она посоветовала трезво оценивать внешний вид резинок для волос или ободков. Они не должны выглядеть по-детски. Под строгим запретом, по мнению фэшн-эксперта, заколки в виде бабочек.

Бубновская предложила очень придирчиво относиться к выбору нового рюкзака.

«Есть функциональные рюкзаки, а есть модные рюкзаки, которые, как правило, слишком малы, чтобы вместить что-либо, и совершенно неуместны для тех, кому 40 лет. К функциональным моделям вопросов нет — смело носите их в повседневной жизни», — констатировала она.

Адриана Бубновская наложила строгий запрет для женщин после 40 лет на обувь на платформе, яркие леггинсы, стринги и бикини, вещи с блестками, дешевые сумки и браслеты на щиколотку. Она также посоветовала отказаться от огромных солнцезащитных очков.

Профессиональный стилист и fashion-блогер Яна Фисти заявила, что весной 2021 года в большой моде будут прически с платками и лентами, распущенные волосы, перевязанные на манер ободка, челки и укладки в стиле 1970-х годов.