Посла России вызвали в шведский МИД

Посла России в Швеции вызвали в МИД страны после того, как РФ ввела санкции в отношении граждан стран ЕС. France Press со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Матса Самуэльсона написало, что российскому послу выразили протест.

Протест вызван тем, что, как считают в МИД Швеции, российские санкции, в отличие от европейских, ничем не обоснованы. Кроме того, они якобы юридически неясны и обусловлены политическими причинами, написало РИА «Новости».

Накануне МИД России опубликовал список из восьми человек, которым запрещен въезд в РФ. Среди тех, кто попал в этот список, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

В МИД РФ решение о санкциях объяснили ответом на аналогичные ограничения, которые ввел ЕС 2 и 22 марта против шести российских граждан.

Председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента в ответ не исключили ввод новых санкций. Они раскритиковали российские ограничения, поскольку они касаются не отдельных граждан, а нацелены на Евросоюз.