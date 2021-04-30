ЕС не исключил ответа на российские санкции

Россия ограничила въезд в страну гражданам стран Евросоюза. ЕС оставил за собой право объявить ответные меры на принятые санкции. Об этом заявили председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.

«Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Россия выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей», — заявили Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли.

Председатели осудили ограничительные меры, назвав их полностью безосновательными, неприемлемыми и юридически необоснованными. По их словам, решение российских властей нацелено на Евросоюз, а не только на отдельных граждан.

Ранее МИД России заявил о введении ограничительных мер против восьми граждан стран Евросоюза. Въезд на территорию России запретили в том числе председателю Европарламента Сассоли. Объявление санкций стало ответным шагом Москвы на решение Совета ЕС ввести ограничения для шести российских граждан.