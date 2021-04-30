Поскандалившего с главой Коми депутата лишили права на выступления

Госсовет Коми лишил депутата КПРФ Олега Михайлова права на выступления на два следующих заседания. Решение приняли после оскорблений в адрес главы республики Владимира Уйбы по итогам его доклада о работе правительства за прошлый год. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по регламенту и депутатской этике республиканского парламента Владимира Жарикова

Он отметил, что замечания за подобное поведение Михайлов получает не в первый раз. Комиссия уже выносила ему предупреждение в феврале.

«В следующий раз будем принимать радикальные решения», — сказал Владимир Жариков. Он отметил, что в ближайшее время Госсовет намерен обратиться в прокуратуру, чтобы там дали правовую оценку высказываниям депутата Михайлова.

Пресс-секретарь главы республики Евгений Ракин пояснил, что Михайлов неподобающе повел себя в зале заседаний после доклада Владимира Уйбы. Согласно регламенту, депутаты могут задавать руководителю региона вопросы, но тот начал свое выступление с прямых оскорблений.

Остальной разговор проходил уже за пределами зала, когда глава Коми попросил у депутата объясниться. Но Михайлов отказался и исподтишка записал разговор, который выложил на своей странице во «ВКонтакте».

Зампредседателя Госсовета Коми Владимир Косов в беседе с Ura.ru рассказал, что во время сессии Михайлов назвал врачей республики шарлатанами, которые скрывают смертность.

Олег Михайлов заявил, что намерен написать заявление в полицию на главу республики за угрозы в свой адрес.

Сам глава Коми Владимир Уйба заявил, что депутат раздувает скандал на пустом месте. Он подчеркнул, что как такового конфликта не было.