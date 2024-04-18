Общество 18 апреля 2024, 16:22 Посягательство на собственность россиян за рубежом назвали незаконным Песков назвал незаконным арест недвижимости россиянина Очеретного во Франции Unsplash

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Любое посягательство на частную собственность россиян за рубежом незаконно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Французские СМИ сообщили об аресте виллы, которая принадлежит российскому бизнесмену Артуру Очеретному во Франции. Частную собственность конфисковали в декабре 2023 года, сообщили журналисты.

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«Здесь же речь идет о том, что это частная собственность, насколько я понимаю. И поэтому любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы. В России об этом говорили неоднократно, добавил Песков.

Лидер французской партии «Патриоты» политик Флориан Филиппо ранее прокомментировал использование замороженных российских активов в Евросоюзе. Политик назвал такие действия нелегальными и глупыми.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила об ответных шагах России в случае конфискации активов на Западе, сообщил RT.