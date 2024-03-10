Мир 10 марта 2024, 05:02 «Нелегально и глупо». Во Франции рассказали, как Россия ответит на действия с ее активами Французский политик Филиппо: Россия ответит на использование ее активов Unsplash

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Использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо, заявил РИА «Новости» лидер французской партии «Патриоты» политик Флориан Филиппо. Он подчеркнул, что в России гораздо больше западных активов.

«Это нелегально и глупо, так как в России больше западных активов, чем российских активов здесь <…>. Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война», — заявил Филиппо.

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На такой шаг могут пойти, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы потом обвинить ее в этом. Филиппо считает, что Запад именно этого и ждет, чтобы иметь повод атаковать РФ и наложить еще больше санкций.

Евросоюз и США не смогли прийти к консенсусу, как именно использовать замороженные активы России. Европа хочет изъять только доходы от них, а Штаты настаивают на полной конфискации средств.