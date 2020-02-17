«Пошла вон отсюда»: врач курганской больницы читал книгу и отказался помочь пациенту

Дочь одного из пациентов курганской больницы попросила врача помочь своему отцу. Медик отказался идти к больному, продолжая читать книгу. Женщина засняла часть конфликта на видео и выложила в соцсети. Терапевта пообещали уволить после завершения его отпуска.

«Я никакого отношения к этому больному не имею. Я подходил просто так, это не мой больной», — говорит на видео врач, не отрываясь от чтения книги.

Автор видео заверяет медика, что именно он назначал ее отцу рентген. После этого женщина просит врача назвать свою фамилию, но тот резко просит ее уйти. В какой-то момент мужчина встает со словами: «Пошла вон отсюда» — и уходит.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что на кадры попал врач-терапевт приемного отделения курганской больницы.

«В медицинской организации проведена внутренняя проверка. Факты, изложенные родственницей пациента, подтвердились. Действия врача были признаны непрофессиональными и нарушающими правила врачебной этики и деонтологии», — отметили в департаменте.

Сейчас мужчина в неоплачиваемом отпуске, но после выхода на работу его пообещали уволить. Пациенту оказывают всю необходимую помощь, и он продолжает свое лечение в больнице.