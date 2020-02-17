Роспотребнадзор попросил вернуть в больницу еще одного «коронавирусного» беглеца

История с беглецами, у которых может быть коронавирус, не закончилась. Роспотребнадзор Петербурга попросил суд вернуть в Боткинскую больницу россиянку Анну Рыбакову. Она и еще три пациента ранее сбежали из карантина. Если ее поймают, то в инфекционку упрячут принудительно.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, иск поступил в Невский районный суд Петербурга. Ранее стало известно, что из Боткинской больницы сбежали четыре пациента — их проверяли на коронавирус. Двое потом вернулись сами. Иск против гражданки Аллы Ильиной, которая вернулась из Китая и позвонила в скорую с жалобой на боль в горле, суд рассмотрит 17 февраля. Теперь главный санврач Петербурга планирует вернуть в карантин и Рыбакову.

Ильина же сбежала из больницы 7 февраля. Она заявила, что абсолютно здорова по результатам платных анализов. Женщина уверяет, в клинике ее пытались удержать незаконно, поэтому она и решила оттуда сбежать. В России сейчас действует постановление главного государственного санитарного врача России. Согласно документу, всех, у кого есть подозрение на коронавирус, необходимо срочно изолировать.

За полтора месяца из-за китайского коронавируса умерли 1770 человек, а заразились более 70 тысяч.