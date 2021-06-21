Администратор московского кинотеатра попросил посетителя надеть защитную маску. После этого мужчина выхватил нож и начал угрожать, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

«Вечером 19 июня в полицию обратился 25-летний житель Подмосковья, работающий администратором в кинотеатре на улице Земляной Вал. Мужчина рассказал, что между ним и одним из посетителей кинозала возник словесный конфликт на почве нарушения масочного режима, в ходе которого последний достал нож», — приводит агентство слова собеседника.

По словам источника, за нож взялся безработный мужчина, который приехал в Москву из Санкт-Петербурга. Как сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник, нападавшего задержали. Им оказался бодибилдер и фитнес-модель Давид Лурсманашвили, пишет сайт канала. Конфликт между гостем из Северной столицы и администратором вспыхнул в кинозале торгово-развлекательного комплекса «Атриум» около Курского вокзала.

В столице сейчас действует перчаточно-масочный режим. На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом власти города усилили контроль за его соблюдением. В конце позапрошлой недели руководство Москвы ввело новые ковидные ограничения из-за роста числа заболевших: общепиту и развлекательным заведениям запретили работать по ночам, а в торговых центрах закрыли фуд-корты и детские игровые комнаты.