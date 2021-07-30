Посещение ночных баров до 21 года предложили запретить в России

Россиянам до 21 года могут запретить посещать бары и рестораны ночью. Автор идеи член Общественной палаты Султан Хамзаев считает, что потребление алкоголя до этого возраста может привести к негативным последствиям.

Письмо с предложением Хамзаев направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, копия оказалась в распоряжении RT.

«С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан прошу вас рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время — с 23:00 до 08:00», — указано в письме с предложением.

По его мнению, основная часть клиентов ночных баров — молодые люди. Но в 18 и 19 лет организм человека продолжает развиваться, а употребление алкоголя может привести к негативным последствиям.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев — известный борец с вредными привычками россиян. Ранее он предложил поощрять некурящих дополнительным отпуском в 10 дней. Многие депутаты Госдумы поддержали инициативу.