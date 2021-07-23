Экс-участник «Дома-2» посадил за руль своего восьмилетнего сына. Ребенок разогнался до 50 км/ч в городе

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» прокатился на машине, которой управлял его восьмилетний сын. Видео с «уроком вождения» он залил к себе в Stories.

На кадрах видно, что ребенок едет по городской улице. Он едва достает ногами до педалей. Антон Гусев выступил в роли инструктора: он говорит, где надо поддать газу, где притормозить. На одном из роликов появилась надпись, что «пацану уже восемь лет и ему пора».

«Я хочу, чтобы он был готов к любой жизни и препятствиям на своем долгом пути, потому что он растет мужчиной, и ответственность нести нужно будет за все и всех всегда ему», — написал Гусев в Instagram.

В московской полиции «360» рассказали, что знают о случившемся и уже проверяют все обстоятельства поездки ребенка за рулем. Пока в ведомстве не знают, где это произошло — в Москве или Подмосковье. Специалистам предстоит внимательно изучить видеоролики.

В марте водитель такси в Москве посадил за руль малолетнего сына на ТТК и привлек внимание следственных органов.