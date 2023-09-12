Общество 12 сентября 2023, 10:05 Посадивших самолет «Уральских авиалиний» пилотов представят к региональным наградам Власти Омской области пообещали наградить пилотов, посадивших самолет в поле РИА «Новости»

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Пилотов, которые сумели посадить самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, представят к наградам. Об этом ТАСС заявил избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По предварительным данным, самолет во время рейса Сочи — Омск подал сигнал тревоги, а затем приземлился в поле Новосибирской области.

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«Экипаж геройский. То, что в поле посадили самолет и, по предварительной информации, все живы-здоровы, этот экипаж — герои. Мы их обязательно представим к своим государственным наградам региональным», — подчеркнул Хоценко.

Командир экипажа Сергей Белов сообщил «360», что все пассажиры и экипаж в порядке. Он также заявил, что выяснением обстоятельств случившегося занимается Следственный комитет.