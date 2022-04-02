Порог для льготной ипотеки для IT-специалистов могут снизить в России

Минимальный порог дохода для получения IT-специалистами льготной ипотеки могут снизить на 50 тысяч рублей. Об этом сообщило Минцифры РФ. Кроме того, могут быть расширены на пять лет возрастные рамки для ее оформления.

«Минцифры России внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на IT-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов», — сказано в сообщении министерства в Telegram-канале.

Помимо этого, процедура подачи заявлений для получения отсрочки от армии будет проходить в электронном виде, отметил глава Минцифры Максут Шадаев. Его слова приводятся в сообщении.

Аккредитованной IT-компании необходимо подать списки сотрудников, которые соответствуют критериям, за 50 дней до начала призыва. В течение 20 дней министерство будет собирать и проверять информацию, после этого данные будут направлены в Министерство обороны РФ.

«Организация имеет шансы потерять аккредитацию и льготы, если поданные заявления не будут соответствовать требованиям. Планируется, что форма подачи заявлений будет запущена с 15 апреля», — отметили в ведомстве.

На заседании 29 марта зампред правительства Подмосковья Максим Фомин доложил, что объем ввода жилья в регионе получится сохранить на уровне прошлого года.