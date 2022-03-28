Подмосковье сохранит объемы ввода жилья в 2022 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на прошлой неделе встретился с девелоперами и застройщиками, чтобы обсудить, как регион может поддержать их в условиях санкций. На заседании 29 марта зампред правительства Подмосковья Максим Фомин доложил, что объем ввода жилья получится сохранить на уровне прошлого года.

Он напомнил, что федеральные власти снизили стоимость и ставку по проектному финансированию будущих домов до 15%, а при наполнении эскроу-счетов — до 4%. Кроме того, правительство увеличило размер займов по льготной ипотеке с трех до 12 миллионов рублей для Подмосковья по ставке 12%. По словам Фомина, это поддержит спрос на покупку жилья.

«Объем льготной ипотеки, стоимость квартиры увеличили для Московской области с трех до 12 миллионов рублей. Это очень важно, потому что средняя стоимость квартиры у нас увеличилась», — подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья.

Фомин отметил, что застройщики сейчас пересматривают новые проекты. При поддержке правительства региона ведут переговоры с банками. По уже строящимся 550 домам никаких рисков нет. Все деньги для них на эскроу-счетах.

«Девелоперы, наоборот, заинтересованы быстрее дома достроить, чтобы получить эти денежные средства и пустить их как в строительство социальных объектов, так и в открытие новых проектов», — добавил Фомин.

Он добавил, что по итогам этого года в Подмосковье введут девять миллионов квадратных метров жилья — столько же, сколько в прошлом году. Половина общего объема приходится на многоквартирные жилые дома, остальное — это индивидуальное жилищное строительство.

По словам заместителя председателя правительства Московской области, строительные компании самостоятельно готовы уменьшить процент ставки по льготной ипотеке до 7−8%, это восстановит спрос на жилье и не скажется на реализации запланированных проектов.

«На прошлой неделе уменьшился спрос всего на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Есть стабильность сейчас. Также наши девелоперы делают прогноз и на апрель, и на май с учетом принятых решений. Надеемся, что останемся в тех же параметрах, как и планировали», — подытожил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что увеличение предельного займа по льготной ипотеке до 12 миллионов рублей, а также сохранение семейной ипотеки сохранит спрос на жилье в регионе. Дополнительную поддержку также получили застройщики. Для них на год продлили действующие разрешительные документы, сократили сроки согласования генпланов и застройки. Кроме того, возведение дома не остановится при выявлении нарушений.