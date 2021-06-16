Порносайты в РФ предложили легализовать с помощью госуслуг

В России предложили разделить порнографию на «незаконную» и «не запрещенную законом». Второй вариант разрешат смотреть только людям старше 18 лет. Подтвердить в таком случае возраст можно будет через госуслуги. С инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), сообщил «Коммерсант».

Авторы инициативы предложили отнести к разделу «незаконной» порнографии все, что связано с детьми. Также они сюда включили «явно оскорбительную» порнографию, например, изнасилования, уточнило Ura.ru.

«Материал предоставляемый в виде натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера», — так авторы описали порнографию, не запрещенную законом.

В частности, было предложено разработать систему, которая позволит подтвердить возраст на порносайте. Второй вариант — вход через госуслуги. Пока пользователь не подтвердит, что он старше 18 лет, не сможет посмотреть порно.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что в интернете так много порнографии, что полностью контролировать ее не получится. Он также добавил, что далеко не все сайты согласятся на верификацию через госуслуги.