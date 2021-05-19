Pornhub раскрасил и выпустил порно конца XIX века

Порносайт Pornhub улучшил и сделал цветными с помощью нейросетей 20 короткометражных эротических фильмов конца XIX — начала XX веков. Они были сняты в 1896–1948 годах. То есть, некоторым из них заметно больше 100 лет. Порносайт также повысил частоту кадров в фильмах.

Коллекцию была опубликована в соцсетях и полностью доступна на отдельной странице сервиса. Содержание фильмов сильно различается, от топлес и раздевания, до групповых и однополых оргий с использованием бондажа и игрушек.

Источник фото: YouTube.

Проект был создан вместе с испанской студией Espadaysantacruz, которой уже приходилось реставрировать фильмы позапрошлого века. Была повышена частота кадров и увеличена стабилизация кадров. Чтобы сохранить аутентичность фильмов, Pornhub добавил фортепианную музыку того времени.

Чтобы избежать обвинений в насилии над несовершеннолетними, порносайт Pornhub запретил загружать видео без идентификации. С сервиса также убрали возможность скачать ролик на компьютер.