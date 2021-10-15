Порядок вывоза детей за границу в России изменится

Правила выезда несовершеннолетних россиян за границу изменятся с 17 октября, когда вступит в силу соответствующий приказ МВД России. Текст документа опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.

Основные изменения в правилах коснулись возможности одного из родителей ребенка устанавливать запрет на его выезд в конкретную страну и на определенный срок. Запретить вывоз ребенка один из родителей сможет как в конкретную страну, так и из России в целом.

Если родитель, который запретил вывозить ребенка из страны, сам направляется в это государство, он сможет взять его с собой. Норма будет применяться только в том случае, когда такой родитель — гражданин России.

Кроме того, отзыв запрета на выезд несовершеннолетнего родители смогут подавать во внесудебном порядке. Для этого нужно будет обратиться в любое подразделение по вопросам миграции. По новым правилам, рассмотрение заявлений, связанных с запретом на вывоз детей, сократится с пяти до двух рабочих дней. Как и прежде, любые спорные моменты будут решаться в судебном порядке.

Закон о новом порядке выезда детей без родителей за границу подписал президент России Владимир Путин летом 2021 года. Для международной поездки ребенка с сопровождающим теперь достаточно согласия одного из родителей или законных представителей.