Вывозить детей за границу разрешили по-новому

Для международной поездки ребенка с сопровождающим теперь достаточно согласия одного из родителей или опекунов. При этом за вторым законным представителем несовершеннолетнего останется право подать заявление о несогласии на такую поездку.

Закон о новом порядке выезда детей без родителей за границу подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что принятие законопроекта позволит упростить процесс урегулирования вопросов выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас для выезда ребенка из России с сопровождающим нужно оформить нотариальное согласие от обоих родителей или всех опекунов. Новый закон существенно упрощает этот порядок. Он вступает в силу с момента официального опубликования.

При этом другой родитель может подать несогласие на такой выезд своего ребенка из страны. Запретить можно поездки во все страны или в какую-то конкретно. При этом никаких препятствий не будет, если в одну из поездок за рубеж ребенка будет сопровождать сам несогласный родитель. Взрослые так же могут изменить свое решение в любой момент и отозвать несогласие на выезд во внесудебном порядке.

Если запрет одного родителя на выезд вызовет споры с другим родителем, решить их можно будет через суд. При этом мнение самого ребенка тоже будут учитывать.